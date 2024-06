Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,99 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Auch deutsche Staatsanleihen konnten Boden gut machen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 130,69 Punkte.

Mit Spannung erwartet wird im Anleihenhandel jetzt die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Die Notenbank dürfte dabei erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten.

Anleiheexperten der Dekabank gehen davon aus, dass sich die Kursentwicklung deutscher Anleihen in den kommenden Tagen weiter an den Bewegungen bei US-Staatsanleihen orientieren dürfte. Damit dürfte auch der am Freitag angesetzte monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung Impulse liefern. Die am Mittwoch schon gemeldeten Zahlen des privaten Arbeitsvermittlers ADP zeigten einen Stellenaufbau, der unter den Erwartungen lag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,07 3,16 -0,09 9 5 Jahre 2,86 2,90 -0,04 31 10 Jahre 2,99 3,02 -0,03 49 30 Jahre 3,10 3,16 -0,06 46

mik/sto