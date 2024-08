Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,71 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Angesichts der wieder angefachten Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten gehen Händler zunehmend von weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr aus, weswegen die Renditen der Festverzinslichen weiter nachgaben. Hintergrund der Unsicherheiten waren am Freitag veröffentlichte US-Daten zum Arbeitsmarkt und der Industrie. Sie hatten zur Folge, dass es am Montag in Asien aber auch in Europa an den Aktienmärkten stark nach unten ging und Investoren in sichere Anlagen wie Anleihen flüchteten.

Der heute veröffentlichte ISM-Index der US-Dienstleistungsbranche konnte indes wenig an der negativen Markteinschätzung ändern. Er stieg zum Vormonat um 2,6 Punkte auf 51,4 Punkte, wie das ISM-Institut mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 51,0 Punkte erwartet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,60 2,67 -0,07 32 5 Jahre 2,38 2,41 -0,03 33 10 Jahre 2,71 2,72 -0,01 54 30 Jahre 3,04 3,05 -0,01 65

