Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um sieben Basispunkte auf 3,18 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,4 Prozent auf 129,69 Einheiten.

Der erste Handelstag nach den Europa-Wahlen fällt an den Märkten mit teils deutlichen, die allgemeine Unsicherheit widerspiegelnden Kursbewegungen aus. Diese fußten einerseits auf in Frankreich ausgerufenen Neuwahlen, andererseits auch auf dem schwachen Ergebnis der Ampelkoalition in Deutschland.

Vor diesem Hintergrund dürfte im konjunkturellen Fokus diese Woche die Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch über die Bühne gehen. Eine Senkung wird nicht erwartet, jedoch könnten in der anschließenden Pressekonferenz Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen der Fed gegeben werden. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,21 3,30 -0,09 12 5 Jahre 3,03 3,04 -0,01 32 10 Jahre 3,18 3,11 +0,07 50 30 Jahre 3,29 3,22 +0,07 49

sto/ste