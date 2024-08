Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 2,77 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen bewegten sich im Späthandel kaum. Der Euro-Bund-Future hielt mit einem knappen Minus von 0,04 Prozent bei 134,47 Punkten.

In der vergangenen Woche hatten sich die Anleihenrenditen von ihren jüngsten Tiefständen erholt. Die Sorgen um den Arbeitsmarkt und die Konjunktur in den USA hatten sie zuvor nach unten gedrückt. Am Start der laufenden Woche verlief der Anleihenhandel ruhig und impulsarm. Kursbeeinflussende Konjunkturdaten wurden am Montag nicht veröffentlicht.

Mit Spannung erwartet werden jetzt die im weiteren Wochenverlauf anstehenden US-Inflationsdaten: Am Dienstag werden Zahlen zu den Erzeugerpreise gemeldet, am Mittwoch folgen dann die Daten zu den Verbraucherpreisen. Von den Veröffentlichungen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September wie erhofft mit einer deutlichen Zinssenkung auf den Rückgang der Inflation reagieren kann.

Die Analysten der Helaba und der Deutschen Bank erwarten bei den Verbraucherpreisen eine unveränderte Inflationsrate von 3,0 Prozent. "Damit würde der für die Fed entscheidende Abschwächungstrend der Inflation intakt bleiben", schreiben die Analysten der Deutschen Bank. Die ambitionierten Erwartungen eines großen Lockerungsschritts der Fed könnten damit aber auf dem Prüfstand stehen, so die Helaba-Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,72 -0,01 30 5 Jahre 2,49 2,47 +0,02 33 10 Jahre 2,77 2,75 +0,02 52 30 Jahre 3,09 3,08 +0,01 61

mik/spa