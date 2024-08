Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,79 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Internationales Thema war am Berichtstag vor allem die veröffentlichten US-Arbeitsmarktnachrichten. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Allerdings wurde der Wert der Vorwoche nach oben revidiert und liegt damit nun so hoch wie zuletzt vor einem Jahr.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge stark beachtet, weil sie als zeitnaher Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. Der Jobmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, da er auch Hinweise auf die Löhne und damit auf die allgemeine Preisentwicklung liefert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,75 -0,04 30 5 Jahre 2,50 2,55 -0,05 33 10 Jahre 2,79 2,81 -0,02 51 30 Jahre 3,12 3,12 0 61

ste/mik