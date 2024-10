Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 2,76 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Kleine Zuwächse wiesen auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen auf. Der Euro-Bund-Future gewann magere 0,05 Prozent.

International war die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen das Thema des Handelstages. In den USA hat sich der Preisauftrieb im September weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden so gedämpft. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit Februar 2021. Im August hatte sie noch bei 2,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang der Rate auf 2,3 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,42 2,51 -0,09 17 5 Jahre 2,40 2,41 -0,01 27 10 Jahre 2,76 2,78 -0,02 49 30 Jahre 3,14 3,14 0 58

ste/sto