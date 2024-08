Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 6 Basispunkte auf 2,79 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Tiefer ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab 0,46 Prozent nach. Belastend werteten Marktbeobachter vor allem die Erholungsbewegung an den wichtigsten europäischen Aktienbörsen, nachdem sich die Finanzmärkte nach den jüngsten Turbulenzen wegen Sorgen über den Zustand der US-Wirtschaft zuletzt etwas beruhigt haben.

Am Berichtstag wurden in den USA aber keine Konjunkturnachrichten mit hohem Marktinteresse veröffentlicht. Im Blickfeld standen hingegen positiv ausgefallene Konjunkturnachrichten aus der führenden europäischen Volkswirtschaft, Deutschland. Die Produktion in unserem Nachbarland ist im Juni stärker als erwartet hochgefahren worden. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 1,4 Prozent mehr her als im Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem sich der Ausstoß im Mai noch um abwärts revidierte 3,1 Prozent verringert hatte.

Im Fokus standen zudem Aussagen von der japanischen Notenbank, dass aktuell keine weitere Zinserhöhung anvisiert werde. Die japanische Notenbank ist nach den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten um eine Beruhigung der Lage bemüht. Der stellvertretende Notenbankchef Shinichi Uchida hat zur Wochenmitte bei einem Treffen mit Unternehmern in der nordjapanischen Stadt Hakodate versichert, dass es vorerst keine weiteren Zinsschritte geben wird. Die Notenbank werde "ihren Leitzins nicht erhöhen, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind".

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,86 -0,15 30 5 Jahre 2,50 2,46 +0,04 33 10 Jahre 2,79 2,73 +0,06 52 30 Jahre 3,11 3,04 +0,07 62

ste/spa