Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel ohne klare Richtung gezeigt. Die Renditen zeigten sich im Gegenzug ebenfalls uneinheitlich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,02 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future notierte zuletzt mit minus 0,19 Prozent bei 130,91 Punkten.

Bestimmendes Marktthema war am Freitag der nächtliche Drohnenangriff auf den Iran und eine mögliche Eskalation im Nahen Osten. Die internationale Gemeinschaft rief den Iran und Israel sowie deren Verbündete auf, eine Eskalation zu vermeiden. "Es ist absolut notwendig, dass die Region stabil bleibt und dass alle Seiten von weiteren Aktionen absehen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die sieben großen westlichen Industrienationen (G7) warnten ebenfalls vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten und forderten "alle Seiten auf, eine Eskalation zu vermeiden".

Von Datenseite standen vor dem Wochenende keine marktbewegenden Veröffentlichungen an. In der Früh kamen Zahlen zu den deutschen Erzeugerpreisen, diese haben sich im März weiter abgeschwächt, allerdings nicht so stark wie zuletzt und auch nicht so stark wie von Analysten erwartet. Zudem stehen Reden von Notenbankern im Kalender, die laut Helaba aber keine Überraschungen liefern dürften, da sich die Notenbanker der Fed und der EZB in den letzten Tagen bereits sehr deutlich positioniert haben, hieß es.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,04 3,05 -0,01 2 5 Jahre 2,85 2,83 +0,02 30 10 Jahre 3,02 3,01 +0,01 50 30 Jahre 3,12 3,12 0 49

kat/mha