11.12.2025 16:26:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future stand zuletzt 0,06 Prozent höher bei 127,66 Punkten. Anfänglich leichte Kursverluste wurden nach schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt wieder eingegrenzt.

Am Vorabend hatte die Fed wie erwartet ihre Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell stellte aber eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Die Notenbank stellte in ihren Projektionen für das kommende Jahr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht. An den Finanzmärkten wird aber weiterhin mit zwei Zinssenkungen gerechnet.

Laut Raiffeisen-Ökonom Franz Zobl wurden die Erwartungen an eine "falkenhafte Zinssenkung" erfüllt. So enthalte bereits der geldpolitische Beschluss Formulierungen, die auf eine mögliche Pause im Zinssenkungszyklus hindeuteten. Zudem habe es im Entscheidungskomitee zwei Gegenstimmen gegeben, und auch die aktualisierten Wirtschaftsprognosen signalisierten eine breite Bereitschaft, die Leitzinsen konstant zu halten.

Allgemein bleiben die Anleiherenditen aber auf dem seit einigen Tagen erhöhten Niveau. Hintergrund waren zuletzt positive Konjunkturdaten aus der Eurozone, restriktiv aufgenommene Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Diskussion um die steigenden Staatsausgaben in Deutschland. Nun richten sich die Blicke langsam auf die Zinsentscheidung der EZB kommenden Donnerstag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,21 2,24 -0,03 4 5 Jahre 2,72 2,71 +0,01 25 10 Jahre 3,09 3,12 -0,03 25 30 Jahre 3,82 3,84 -0,02 36

spa/mik

