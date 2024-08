Österreichische Staatsanleihen nach Powell-Rede mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,73 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte 0,17 Prozent auf 134,45 Einheiten zu.

Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, sieht den Zeitpunkt für eine Zinswende gekommen, wurde am Nachmittag bekannt. Allerdings hat Powell den geldpolitischen Kurs für die kommenden Monate weiter offen gehalten. Es sei an der Zeit, die Geldpolitik neu auszurichten, sagte er am Freitag auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Die geldpolitische Richtung sei klar, allerdings seien die Höhe und die Abfolge weiterer Zinsschritte nicht festgelegt. Diese hingen unter anderem von der Entwicklung der Konjunkturdaten ab, sagte Powell.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,68 2,75 -0,07 30 5 Jahre 2,46 2,50 -0,04 32 10 Jahre 2,73 2,77 -0,04 50 30 Jahre 3,07 3,08 -0,01 60

