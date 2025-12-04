Österreichs Wirtschaft bleibt auf moderatem Erholungskurs

Die österreichische Wirtschaft hat ihren Erholungskurs im 3. Quartal 2025 fortgesetzt: Laut Statistik Austria legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem 2. Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent zu und lag damit um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Das war zwar heuer der stärkste Quartalszuwachs - von einer stabilen Wachstumsphase könne aber noch keine Rede sein, betonte Statistik-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Ende Oktober gingen die Wirtschaftsforscher des Wifo in ihrer Schnellschätzung nur von einem BIP-Plus im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal von 0,1 Prozent und gegenüber dem Vorjahr von 0,6 Prozent aus.

Von einzelnen Branchen, vom Konsum privater Haushalte und vom Außenhandel seien weiterhin keine spürbar positiven Impulse ausgegangen, sagte Lenk am Donnerstag laut Mitteilung. Nach Wirtschaftsbereichen zeigte die Industrie (Herstellung von Waren inklusive Bergbau sowie Energie- und Wasserversorgung) erneut leichte Zuwächse von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Deutlich kräftiger wuchsen das Wohnungswesen mit plus 1,8 Prozent sowie öffentliche Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen mit plus 0,7 Prozent. Dämpfend wirkten demgegenüber vor allem die Beherbergung und Gastronomie mit einem Rückgang von 0,9 Prozent sowie der Bau, der sein Minus von 0,5 Prozent prolongierte.

Ausgaben der öffentlichen Hand gestiegen

Von der Nachfrageseite kam vor allem vom Staat Unterstützung: Die Konsumausgaben der öffentlichen Hand erhöhten sich um 0,7 Prozent, während die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 0,3 Prozent sanken. Insgesamt stagnierte der Konsum damit bei plus/minus 0,0 Prozent. Die Bruttoanlageinvestitionen gingen nach Zuwächsen im ersten Halbjahr um 0,1 Prozent zurück, was vor allem an den weiter schrumpfenden Wohnbauinvestitionen (minus 1,3 Prozent) lag. Gegenläufig entwickelten sich sonstige Bauinvestitionen (plus 0,7 Prozent) und Fahrzeuginvestitionen (plus 0,9 Prozent).

Zusätzlichen Rückenwind für das BIP brachte ein Aufbau der Lagerbestände. Belastet wurde die Entwicklung hingegen vom Außenhandel: Die Exporte sanken im 3. Quartal um 1,6 Prozent, die Importe gingen um 0,5 Prozent zurück. Laut Statistik Austria spiegeln diese gegenläufigen Impulse Unsicherheiten am Weltmarkt wider.

Gemischtes Bild am Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt zeigte sich ein gemischtes Bild. Das Arbeitnehmerentgelt zu laufenden Preisen stieg gegenüber dem 2. Quartal um 0,9 Prozent, gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Beschäftigten insgesamt um 0,3 Prozent. Die unselbständig Beschäftigten lagen um 0,1 Prozent unter dem Vorquartal, die Zahl der Selbständigen sank um 1,5 Prozent. Die geleisteten Arbeitsstunden unselbständig Beschäftigter nahmen nach Rückgängen in der ersten Jahreshälfte wieder leicht um 0,3 Prozent zu.

Im Jahresabstand setzt sich damit der positive Trend fort: Nach einem Plus von 0,1 Prozent im ersten und 0,4 Prozent im zweiten Quartal 2025 lag das reale BIP im dritten Quartal um 0,9 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch in der Vierteljahresbetrachtung zeigt sich eine allmähliche Belebung - von 0,2 Prozent Wachstum im ersten Quartal über eine Stagnation im zweiten auf nunmehr 0,4 Prozent Zuwachs.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1508-25, 88 x 100 mm) ivn/cri

WEB http://www.statistik.at/