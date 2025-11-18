Olema Pharmaceuticals Aktie
Olema Pharma Stock Skyrockets 143%
(RTTNews) - Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) shares surged 142.25 percent to $20.64 in Tuesday trading, gaining $12.12 despite no new company-specific news driving the move.
The stock opened sharply higher at $26.45 compared with a previous close of $8.52 on the Nasdaq. Shares have traded between $18.11 and $27.17 so far today, with heavy volume of 67,871,753 far above the average of 1,194,014.
Over the past 52 weeks, Olema shares have traded between $2.86 and $27.17.
