Oliveda International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oliveda International veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at