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14.05.2026 06:31:29
Oliveda International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Oliveda International veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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