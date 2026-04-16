Olympic präsentierte Quartalsergebnisse

Olympic hat sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 55,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Olympic ein Ergebnis je Aktie von 10,84 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Olympic im vergangenen Quartal 24,39 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Olympic 24,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 165,370 JPY. Im Vorjahr hatten -2,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Olympic im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 98,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at