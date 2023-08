ON Semiconductor Aktienanalyse: Wie geht´s nach dem Aufstieg in den Nasdaq 100 weiter? Aktuelle Analysen Charttechnik





ON Semiconductor ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich der Halbleiterindustrie. Gegründet als Auslagerung von Motorola im Jahr 1999 und mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, hat sich ON Semiconductor zu einem bedeutenden Akteur in der Entwicklung und Herstellung von Halbleiterbauelementen und Lösungen für verschiedenste Anwendungen entwickelt.





Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion einer breiten Palette von Halbleiterprodukten, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, darunter Automobilindustrie, Medizintechnik, Energie, Kommunikation und Konsumelektronik. ON Semiconductor bietet Lösungen für analoge, digitale, mixed-signal- und energiesparende Technologien, die dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit von elektronischen Systemen zu verbessern.





Besonders bekannt ist ON Semiconductor für sein Engagement in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch zu reduzieren und umweltfreundliche Technologien zu fördern. Dies spiegelt sich in Produkten wider, die auf die Optimierung der Energieeffizienz in verschiedenen Anwendungen abzielen, wie zum Beispiel in Elektrofahrzeugen, Solarenergieanlagen und energieeffizienten Haushaltsgeräten. Gerade das Thema Fahrzeugmarkt ist der Umsatztreiber im aktuellen Umfeld der Elektromobilität, für den es eine Menge Technik und vor allem innovative technische Lösungen geben muss.





ON Semiconductor legt großen Wert auf technologische Innovation und investiert in Forschung und Entwicklung, um zukunftsweisende Lösungen für die sich ständig verändernden Anforderungen der Elektronikindustrie zu schaffen. Das Unternehmen strebt danach, die Möglichkeiten der Halbleitertechnologie kontinuierlich zu erweitern und Kunden weltweit mit hochwertigen Produkten und Lösungen zu versorgen. Dazu zählt ohne Frage der Automobilsektor.





Mit einer globalen Präsenz und einer breiten Produktpalette hat sich ON Semiconductor als verlässlicher Partner für Unternehmen etabliert, die auf fortschrittliche Halbleiterlösungen angewiesen sind. Das Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit macht ON Semiconductor zu einem wichtigen Akteur in der Halbleiterindustrie. Dies haben Anleger:innen in den letzten Monaten erkannt, ebenso wie der Betreiber der Technologiebörse Nasdaq. Erst im August löste ON Semiconductor den Elektroautobauer Rivian in der Zusammensetzung des Nasdaq100 ab.





Ob diese Indexaufnahme der Aktie weiteren Schwung gab und wie das Chartbild mittelfristig ausschaut, erörtert Roland Jegen in diesem Video für Sie mit dem Freestoxx-Charttool.





Das Video zur ON Semiconductor Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist ON Semiconductor das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



