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21.04.2026 20:09:14
Ondo InsurTech Revenue Rises 19%
(RTTNews) - Ondo InsurTech Plc (ONDO.L) Tuesday reported a 19% rise in revenue to £4.6 million for the year ended March 31, 2026, driven by strong growth in the U.S.
Recurring revenue surged 50% to £3.8 million, offsetting a 39% decline in one-off device fees. U.S. revenue more than doubled to £2.3 million, accounting for 49% of total sales.
Customer growth remained robust, with total users rising 39% to over 209,000, while U.S. customers jumped 114%.
The company expects continued growth, though some partner orders may be delayed or uncertain, impacting near-term cash flow.
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