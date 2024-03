One Liberty Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

One Liberty Properties hat am 06.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,710 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 22,7 Millionen USD, gegenüber 27,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,97 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,810 USD und einen Umsatz von 90,36 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at