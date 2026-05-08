OnKure Therapeutics A legte Quartalsergebnis vor

OnKure Therapeutics A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at