OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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21.05.2026 00:12:00
OpenAI strebt flott an die Börse
Den Milliardenprozess gegen Musk hat OpenAI weitgehend gewonnen. Ein guter Zeitpunkt für einen großen Börsengang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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