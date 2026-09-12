OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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12.09.2026 22:58:00
OpenAI verschiebt Börsengang wegen Sicherheitsbedenken
Der mit Spannung erwartete Börsengang des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Firmenchef Sam Altman begründet dies mit Sicherheitsbedenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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