Operations Controller (m/w/d) (Altdorf, CH, 6460)

Erfolgreiche Digitalisierung beginnt mit der wegweisenden IT-Infrastruktur von Dätwyler. Dätwyler IT Infra ist ein international etabliertes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Das Unternehmen liefert erstklassige Systemlösungen, Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentren, Glasfasernetzwerke (Campus, FTTx) und intelligente Gebäude. Dätwyler wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet und beschäftigt rund 950 Mitarbeitende.Dein Verantwortungsbereich:In dieser Funktion bist du für das Produktionscontrolling verantwortlich. Du nimmst eine proaktive Rolle im Ausbau und der Weiterentwicklung des Controllings ein. Als kompetenter Berater unterstützt du das Management in betriebswirtschaftlichen Fragen und bist bestrebt Optimierungspotential aufzuzeigen. Damit verbringst du deine Zeit:Betreuung und Unterstützung des Produktionsmanagements in allen Fragestellungen des ControllingsDurchführung von Bruttogewinn-, Deckungsbeitrags- und AbweichungsanalysenAbrechnung der Produktionsaufträge, Erstellen und Kalkulieren der HerstellungskostenErmittlung von KostensenkungspotenzialenInventurbetreuung, Bestandsauswertungen und OptimierungenGestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung von ControllingprozessenAktive Mitwirkung im BudgetierungsprozessDas erwarten wir von dir:Du hast eine höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung und bringst (erste) Erfahrung im Controlling eines Industriebetriebes mitDu bist flexibel, verfügst über ein vernetztes Denken und eine positiv-kritische GrundhaltungSelbstständiges Arbeiten sowie Durchsetzungsvermögen ist für dich selbstverständlichMit deiner offenen Art fällt es dir leicht mit verschiedenen AnsprechpartnerInnen zu kommunizieren in Deutsch und EnglischZudem bringst du sehr gute Excel Kenntnisse wie SAP und QlikView Anwenderkenntnisse mitDas bieten wir dir:Eine vielseitige und spannende Aufgabe mit viel Eigenverantwortung und grossem HandlungsspielraumSchlanke Organisationsstrukturen, flexible Arbeitszeiten und attraktive AnstellungsbedingungenDie Möglichkeit für tageweises HomeofficeEin kollegiales TeamEin interkulturelles Umfeld, welches den einzelnen Arbeitnehmer respektiert und fördertLangfristige und visionäre Denkhaltung des UnternehmensHaben wir dein Interesse geweckt?Dann bewirb dich online über unsere Karriereseite https://careers.datwyler.com. Unser Human-Resources-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen. Bei Fragen erteilt dir unser HR-Team telefonisch gerne weitere Informationen: +41 41 875 14 66.Wir bieten ein vielfältiges und globales Arbeitsumfeld. Als international operierendes Unternehmen bietet Dätwyler ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen. Wir ermutigen ambitionierten Menschen, die ihre Aufgabe mit Engagement und Enthusiasmus angehen, zu wachsen und sich selbst zu übertreffen. Dies gibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Arbeit direkt zu beeinflussen. Bei Dätwyler befähigen wir unsere Mitarbeiter, ihre Talente in einen globalen Kontext zu bringen und im Laufe der Zeit stetig zu entwickeln. Deshalb bilden unsere Mitarbeitenden das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Loyalität. Gegenseitige Wertschätzung ist unser oberstes Gebot.https://itinfra.datwyler.com Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG Zum vollständigen Artikel