Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 5 142,06 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,105 Prozent fester bei 5 136,32 Punkten, nach 5 130,92 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 131,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 161,67 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 085,28 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 707,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der STOXX 50 4 645,36 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 6,61 Prozent auf 78,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Rio Tinto (+ 1,93 Prozent auf 69,75 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BAT (-2,36 Prozent auf 45,00 GBP), Enel (-1,04 Prozent auf 9,40 EUR), AstraZeneca (-0,87 Prozent auf 139,82 GBP), GSK (-0,76 Prozent auf 21,81 GBP) und National Grid (-0,75 Prozent auf 12,75 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 952 055 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 462,718 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,06 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
