Index im Fokus 09.02.2026 15:59:27

Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker

Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker

Der STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuwächse.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 5 142,06 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,105 Prozent fester bei 5 136,32 Punkten, nach 5 130,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 131,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 161,67 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 085,28 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 707,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der STOXX 50 4 645,36 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 6,61 Prozent auf 78,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Rio Tinto (+ 1,93 Prozent auf 69,75 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BAT (-2,36 Prozent auf 45,00 GBP), Enel (-1,04 Prozent auf 9,40 EUR), AstraZeneca (-0,87 Prozent auf 139,82 GBP), GSK (-0,76 Prozent auf 21,81 GBP) und National Grid (-0,75 Prozent auf 12,75 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 952 055 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 462,718 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,06 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
21.01.26 Enel Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Enel Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,88 2,49% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 204,20 0,97% ASML NV
AstraZeneca PLC 159,90 -2,08% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 51,40 -2,84% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 93,60 -0,36% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,48 -0,27% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,48 -0,40% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 24,82 -1,70% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,05 1,20% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,70 0,00% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 637,00 2,06% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 80,85 2,34% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 14,74 3,37% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 256,30 1,79% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 78,68 5,92% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 159,36 0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
