Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Am Morgen geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

Am Montag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,92 Prozent fester bei 52 427,62 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,929 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,300 Prozent leichter bei 51 791,37 Punkten in den Montagshandel, nach 51 947,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 173,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 607,78 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 51 876,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 167,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44 901,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,36 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,51 Prozent auf 169,41 USD), Home Depot (+ 3,09 Prozent auf 300,00 EUR), Alphabet C (ex Google) (+ 2,91 Prozent auf 328,36 USD), Sherwin-Williams (+ 2,67 Prozent auf 326,00 USD) und 3M (+ 2,64 Prozent auf 177,18 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,17 Prozent auf 202,35 USD), Chevron (-1,24 Prozent auf 192,38 USD), Caterpillar (-0,87 Prozent auf 881,00 USD), UnitedHealth (-0,53 Prozent auf 418,50 USD) und Johnson Johnson (+ 0,29 Prozent auf 264,17 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 051 613 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,385 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,44 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,82 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at