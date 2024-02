Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Der Dow Jones zeigt am Donnerstagnachmittag eine positive Tendenz.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 39 037,37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,434 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,333 Prozent schwächer bei 38 483,66 Punkten, nach 38 612,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 802,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 037,97 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, lag der Dow Jones bei 38 001,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 273,03 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, bei 33 045,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 3,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 037,97 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,72 Prozent auf 294,10 USD), IBM (+ 2,39 Prozent auf 184,00 USD), Visa (+ 2,24 Prozent auf 282,95 USD), Microsoft (+ 2,15 Prozent auf 410,81 USD) und American Express (+ 2,03 Prozent auf 215,17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Verizon (-1,62 Prozent auf 40,44 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,06 Prozent auf 21,52 USD), Intel (-0,84 Prozent auf 43,11 USD), Nike (-0,78 Prozent auf 104,45 USD) und Coca-Cola (-0,34 Prozent auf 61,03 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 721 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,758 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at