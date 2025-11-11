OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime-Entwicklung
|
11.11.2025 17:59:07
Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich im Plus
Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,45 Prozent auf 2 414,29 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2 403,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 403,39 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 402,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 415,11 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 360,24 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 1 777,73 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 25,94 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,10 Prozent auf 73,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR) und OMV (+ 1,63 Prozent auf 48,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Frequentis (-4,07 Prozent auf 70,80 EUR), Semperit (-1,54 Prozent auf 12,80 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR) und Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 32,16 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 338 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten
|
17:59
|Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25