Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich im Plus

Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,45 Prozent auf 2 414,29 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2 403,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 403,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 402,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 415,11 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 360,24 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 1 777,73 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 25,94 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,10 Prozent auf 73,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR) und OMV (+ 1,63 Prozent auf 48,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Frequentis (-4,07 Prozent auf 70,80 EUR), Semperit (-1,54 Prozent auf 12,80 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR) und Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 32,16 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 338 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

