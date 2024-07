Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SLI steigen

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,77 Prozent auf 1 968,48 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,112 Prozent auf 1 951,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 953,39 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 948,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 969,13 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 1 987,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 897,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 708,08 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 2,37 Prozent auf 109,95 CHF), Holcim (+ 2,19 Prozent auf 82,10 CHF), Swiss Life (+ 2,03 Prozent auf 672,80 CHF), Givaudan (+ 1,57 Prozent auf 4 324,00 CHF) und Lindt (+ 1,56 Prozent auf 11 040,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,97 Prozent auf 258,90 CHF), Straumann (-0,63 Prozent auf 119,25 CHF), Julius Bär (-0,61 Prozent auf 51,78 CHF), Partners Group (-0,33 Prozent auf 1 213,00 CHF) und Logitech (-0,24 Prozent auf 84,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 028 666 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,773 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

