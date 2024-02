Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Start

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Am Montag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 11 132,07 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,252 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,349 Prozent stärker bei 11 130,26 Punkten in den Montagshandel, nach 11 091,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 11 126,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 138,53 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der SMI mit 11 226,40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 555,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der SMI mit 11 130,46 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,342 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Geberit (+ 1,77 Prozent auf 501,20 CHF), Sika (+ 1,63 Prozent auf 242,50 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 218,50 CHF), Lonza (+ 1,17 Prozent auf 449,60 CHF) und UBS (+ 0,95 Prozent auf 24,51 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-0,39 Prozent auf 87,97 CHF), Alcon (-0,03 Prozent auf 67,24 CHF), Givaudan (+ 0,06 Prozent auf 3 593,00 CHF), Swiss Re (+ 0,10 Prozent auf 99,88 CHF) und Logitech (+ 0,21 Prozent auf 74,94 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 159 822 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,797 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at