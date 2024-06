Optimismus in Zürich: SPI notiert mittags im Plus

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,71 Prozent auf 16 092,48 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,990 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,663 Prozent stärker bei 16 084,65 Punkten, nach 15 978,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 107,67 Punkte, das Tagestief hingegen 16 062,42 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,086 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 093,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 894,46 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Wert von 15 017,19 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 107,67 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Arundel (+ 13,76 Prozent auf 0,25 CHF), MCH (+ 3,42 Prozent auf 5,44 CHF), COLTENE (+ 3,16 Prozent auf 52,20 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 1,20 CHF) und Vetropack A (+ 2,05 Prozent auf 32,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-5,62 Prozent auf 0,24 CHF), Idorsia (-4,40 Prozent auf 2,26 CHF), Addex Therapeutics (-3,21 Prozent auf 0,07 CHF), HOCHDORF (-3,01 Prozent auf 7,74 CHF) und Evolva (-3,00 Prozent auf 0,91 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 68 755 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 7,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

