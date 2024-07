Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI

Am Freitag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent stärker bei 12 090,13 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,375 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,224 Prozent stärker bei 12 095,78 Punkten, nach 12 068,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 096,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 070,12 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,139 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 150,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 495,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der SMI mit 11 193,92 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,23 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,03 Prozent auf 245,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 50,74 CHF), Partners Group (+ 0,38 Prozent auf 1 204,50 CHF), Geberit (+ 0,22 Prozent auf 544,20 CHF) und UBS (+ 0,22 Prozent auf 27,38 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-1,10 Prozent auf 278,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 265,50 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 4 297,00 CHF), Logitech (-0,47 Prozent auf 85,52 CHF) und Sika (-0,27 Prozent auf 259,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 142 320 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Mit 6,10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at