OR Royalties: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OR Royalties gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 CAD, nach 0,200 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 141,1 Millionen CAD – ein Plus von 79,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OR Royalties 78,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at