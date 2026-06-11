11.06.2026 21:09:38

ORF: Marathonsitzung vor Führungs-Entscheidung

WIEN (dpa-AFX) - Die Entscheidung über die neue Führungsspitze des öffentlich-rechtlichen ORF in Österreich zieht sich hin. Rund zehn Stunden nach Beginn der Sitzung des ORF-Stiftungsrats hatten sich erst sechs der neun Kandidaten und Kandidatinnen dem 35-köpfigen Gremium gestellt. Mit einer Wahl des neuen Generaldirektors oder der neuen Generaldirektorin ab 2027 wurde erst gegen Mitternacht gerechnet.

Als einer der Favoriten wird der scheidende Chef der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Clemes Pig, gehandelt. Allein sein Auftritt und seine Befragung dauerte nach Angaben aus Konferenzkreisen rund zweieinhalb Stunden statt der eingeplanten 30 Minuten. Auch bei anderen Bewerbern wurde der Zeitplan deutlich überschritten.

ORF hat immense Bedeutung in Österreich

Der ORF ist mit seinen 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Österreichs größtes Medienunternehmen. Der Sender betreibt mehrere TV-Programme, zwölf Radioprogramme und verfügt über ein umfangreiches Online-Angebot. Die Bedeutung des ORF in Österreich ist immens. Zugleich flammen immer wieder Diskussionen um die politische Unabhängigkeit des Senders auf./mrd/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX und DAX vor deutlich höherem Start -- Asiens Börsen klettern
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit kräftigen Gewinnen erwartet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen