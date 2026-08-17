OS Therapies legte Quartalsergebnis vor

OS Therapies lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at