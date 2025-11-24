Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
|
24.11.2025 20:20:16
Oscar Health’s Transition Continues Following a Stake Reduction by Glynn Capital
GLYNN CAPITAL MANAGEMENT LLC disclosed a sale of 153,753 shares of Oscar Health (NYSE:OSCR), reducing its position by approximately $10.47 million, per a November 12, 2025, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission filing dated November 12, 2025, GLYNN CAPITAL MANAGEMENT LLC sold 153,753 shares of Oscar Health (NYSE:OSCR) during the third quarter. The fund’s position decreased to 2,856,025 shares, valued at $54.06 million as of September 30, 2025.This reduction leaves Oscar Health at 17.06% of the fund’s 13F AUM, retaining its status as the 1st-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
