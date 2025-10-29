Oswal Yarns legte Quartalsergebnis vor

Oswal Yarns hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oswal Yarns ein EPS von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,81 Prozent auf 4,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at