Otake: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Otake präsentierte in der am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at