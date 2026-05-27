OTS: BearingPoint GmbH / Post-Quantum-Sicherheit wird zur Realität: ...

Post-Quantum-Sicherheit wird zur Realität: BearingPoint bringt

quantensichere Kryptographie in kritische Systeme (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Forschungsprojekt QUEST schließt die Lücke

zwischen zertifizierten Post-Quantum-Algorithmen und ihrer sicheren Umsetzung in

der Praxis.

Leistungsfähige Quantencomputer stellen die heutige IT-Sicherheit vor einen

grundlegenden Umbruch. Während erste Post-Quantum-Kryptographie-Verfahren

bereits standardisiert sind, bleibt eine zentrale Frage offen: Wie sicher sind

diese Verfahren, wenn sie in realen, oft sicherheitskritischen Systemen

tatsächlich eingesetzt werden?

Genau hier setzt das von BearingPoint geleitete Forschungsprojekt QUEST im

Rahmen des Programms SCA4PQC der Cyberagentur an. Ziel ist es,

Post-Quantum-Kryptographie (PQC) so zu implementieren und zu evaluieren, dass

sie auch unter realistischen Angriffsbedingungen - etwa durch

Seitenkanalangriffe oder gezielte Fehlerinduktion - verlässlich schützt.

"Die PQC-Migration ist richtig, notwendig und sie ist mehr als ein reines

Kryptographie-Thema. Unsere Kunden erwarten zu Recht Lösungen, die auch in der

praktischen Umsetzung sicher sind. Mit QUEST zeigen wir, dass wir Post Quantum

Sicherheit ganzheitlich denken: vom Standard bis zur belastbaren Implementierung

im realen System", kommentiert Reinhard Geigenfeind, globaler Leiter Public &

Health Services bei BearingPoint.

Die Herausforderung: Auch standardisierte Algorithmen können in der Praxis

angreifbar sein

Internationale Standards und Zertifizierungen für erste PQC-Algorithmen liegen

vor und schaffen eine belastbare kryptographische Grundlage. Doch die

eigentliche Herausforderung beginnt dort, wo diese Verfahren in reale Systeme

integriert werden: Auch formal sichere und standardisierte PQC-Verfahren können

in der praktischen Nutzung angreifbar sein.

Seitenkanalangriffe oder gezielte Fehlerinduktion ermöglichen es Angreifern,

Informationen aus der tatsächlichen Ausführung von Kryptographie zu gewinnen -

unabhängig von der mathematischen Sicherheit des zugrunde liegenden Algorithmus.

Diese physischen Angriffe nutzen messbare Eigenschaften wie Stromverbrauch,

elektromagnetische Abstrahlung oder Zeitmessungen, um vertrauliche Daten zu

entschlüsseln.

Für CISOs, CROs und Entscheider in Behörden und KRITIS-Betreibern bedeutet dies:

Eine erfolgreiche PQC-Migration erfordert mehr als die Auswahl eines

zertifizierten Algorithmus. Entscheidend ist, ob die Implementierung unter

realen Bedingungen tatsächlich sicher betrieben werden kann.

Der QUEST-Ansatz: Implementierungssicherheit von Anfang an mitdenken

QUEST adressiert gezielt die Risiken, die nicht auf Ebene theoretischer

kryptographischer Betrachtungen, sondern auf Ebene konkreter Implementierungen

entstehen - mit einem klaren Fokus auf eingebettete Systeme und

sicherheitskritische Anwendungen. Das Projekt verfolgt einen konsequent

implementierungsnahen Sicherheitsansatz:

- Klar definierte Angreifer- und Angriffsszenarien, wie sie für reale

Einsatzumgebungen typisch sind

- Analyse von Seitenkanalangriffen sowie Fehlerinduktion-Angriffen, einzeln und

in Kombination

- Härtung von Post-Quantum-Kryptoverfahren auf Basis dieser Bedrohungsmodelle

- Evaluation in praxisnahen Demonstratoren, um Wirksamkeit unter realen

Bedingungen sicherzustellen

Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Werkzeuge fließen direkt in

BearingPoints Beratungs- und Umsetzungsleistungen ein - von der Bewertung

konkreter Bedrohungsszenarien über die Auswahl geeigneter

Implementierungsstrategien bis hin zur sicheren Integration der individuell

ausgewählten PQC-Lösungen in bestehende IT- und Embedded-Landschaften. Damit

stärkt QUEST gezielt die Fähigkeit von Organisationen, ihre Systeme nachhaltig

und belastbar auf Post Quantum Kryptographie umzustellen.

Starkes Konsortium für praxisnahe Sicherheit

QUEST wird von BearingPoint geleitet und gemeinsam mit ausgewiesenen Experten

für Post Quantum Kryptographie, Implementierungssicherheit und Evaluation

umgesetzt. Die Subunternehmer bringen komplementäre Kompetenzen entlang der

gesamten Sicherheitskette von PQC ein:

- Chelpis Quantum Corporation (CHELPIS) CHELPIS, ein taiwanesischer Pionier im

Bereich der PQC, bringt ausgewiesene Expertise in der sicheren Implementierung

moderner kryptographischer Verfahren ein. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Härtung von Post Quantum Kryptographie für eingebettete

Plattformen mit besonderem Fokus auf Umsetzbarkeit und Effizienz unter

realistischen Randbedingungen.

- Hochschule Darmstadt (h_da) Die Hochschule Darmstadt unterstützt QUEST mit

fundierter Forschungskompetenz in angewandter Kryptographie und sicherer

Implementierung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, Analyse und Absicherung

von PQC-Implementierungen sowie auf methodischen Ansätzen zur formalen und

praktischen Sicherheitsbewertung.

- Hochschule RheinMain (HSRM) Die Hochschule RheinMain bringt ihre langjährige

Erfahrung in der Sicherheitsanalyse und Evaluation kryptographischer Systeme

ein. Im Projekt werden insbesondere Implementierungen systematisch auf

Robustheit gegenüber Seitenkanal- und Fehlerangriffen untersucht und bewertet.

- Nanyang Technological University (NTU) Die Nanyang Technological University

aus Singapur ergänzt das Konsortium durch international anerkannte Expertise

in der Seitenkanalanalyse und im experimentellen Sicherheits Testing. Der

Beitrag liegt vor allem in der tiefgehenden Evaluation von

PQC-Implementierungen unter realistischen Angreiferannahmen.

Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verbindet Forschungsexzellenz mit

anwendungsnaher Perspektive und stellt sicher, dass die Projektergebnisse direkt

auf reale Einsatzszenarien übertragbar sind.

Über QUEST / SCA4PQC

QUEST ist Teil des Programms SCA4PQC der Agentur für Innovation in der

Cybersicherheit GmbH und widmet sich der Entwicklung und Bewertung

seitenkanalresistenter Post Quantum Kryptographie für eingebettete Systeme. Ziel

ist es, zertifizierte PQC-Algorithmen so abzusichern, dass sie auch unter

realistischen Angriffsszenarien zuverlässig eingesetzt werden können und damit

den Weg für eine sichere und nachhaltige PQC-Migration zu ebnen.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

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