OTS: INTER Versicherungsgruppe / INTER mit stabiler Entwicklung und neuer ...

INTER mit stabiler Entwicklung und neuer Strategie / Gebuchte

Bruttobeiträge steigen um fünf Prozent - Neue Strategie stellt Weichen

auf Wachstum

Mannheim (ots) - Der INTER Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2025 stabil

entwickelt und trotz einiger marktweiter Herausforderungen ein solides Ergebnis

erzielt. Die Beitragseinnahmen, der Jahresüberschuss und das Konzerneigenkapital

sind gestiegen. Auch die Prognosen für 2026 sind positiv. Gleichzeitig gehören

jedoch auch steigende Kosten im Gesundheitswesen sowie die geplanten Reformen

der Bundesregierung zur Realität des Versicherers.

Positive Entwicklungen im Versicherungsgeschäft

Die gebuchten Bruttobeiträge des INTER Konzerns stiegen im Vergleich zum Vorjahr

um fünf Prozent auf 1.122,6 Millionen Euro. Dabei konnte die Gruppe in allen

drei Versicherungssparten - Kranken, Leben und Komposit - einen Zuwachs

verbuchen. Auch das Konzernergebnis in Höhe von 18,2 Millionen Euro (+ 1,8

Prozent) und das Konzerneigenkapital von 634,3 Millionen Euro (+ 2,9 Prozent),

das die finanzielle Solidität der Gruppe unterstreicht, fielen höher aus als im

Vorjahr.

Positiv war auch die Entwicklung der zur Gruppe zählenden Bausparkasse Mainz,

die ihr Neugeschäft steigern konnte und mit 4,0 Millionen Euro erneut einen

wichtigen Teil zum Konzernergebnis beitrug.

"Wir sind stolz auf unsere sehr gute Finanzkraft, die uns in zahlreichen Ratings

erneut bestätigt wurde. So sind wir auch in gesamtwirtschaftlich

herausfordernden Zeiten bestens gerüstet und können in die Ausweitung unseres

Geschäftsmodells investieren", sagt Roberto Svenda, Sprecher des Vorstands. Auch

die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 fallen positiv aus. In der

Personenversicherung wird ein deutlich höherer Rohüberschuss erwartet. In der

Kompositversicherung hält der Wachstumstrend mit einem prognostizierten

Prämienanstieg von über sechs Prozent unvermindert an.

INTER Konzern (Vergleich zum Vorjahr)

- Gebuchte Bruttobeiträge: 1.122,6 Mio. Euro (+ 5,0 Prozent)

- Jahresüberschuss: 18,2 Mio. Euro (+ 1,8 Prozent)

- Bilanzsumme: 12.794,8 Mio. Euro (+ 3,4 Prozent)

- Konzerneigenkapital: 634,3 Mio. Euro (+ 2,9 Prozent)

Anmerkung zu den Zahlen: Vereinzelt kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten finden Sie auf unserer Webseite.

Kosten für Gesundheitsversorgung steigen

Aufmerksam blickt die INTER, die ihren Schwerpunkt in der privaten

Krankenversicherung hat, auf die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen. Die

Ausgaben für Arzneimittel und für allgemeine Krankenhausleistungen stiegen

zuletzt innerhalb eines Jahres um jeweils zehn Prozent. Eine Blinddarmoperation

kostet beispielsweise heute im Durchschnitt fast doppelt so viel wie vor fünf

Jahren.

"Steigende Gesundheitskosten sind für das Geschäftsmodell der privaten

Krankenversicherung eine zentrale Herausforderung. Wir müssen medizinischen

Fortschritt, verlässliche Leistungen und langfristige Bezahlbarkeit in Einklang

bringen", sagt Finanzvorstand Dr. Sven Koryciorz. "Dabei hilft uns die

Verzinsung unserer Kapitalanlagen, die seit Jahren zu den höchsten der Branche

zählt."

Der Blick nach Berlin

Wie alle Personenversicherer ist auch die INTER von den aktuellen Reformen der

Bundesregierung betroffen, insbesondere in der Krankenversicherung durch das

GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sowie das geplante

Pflegeneuordnungsgesetz. Beispielsweise wird durch eine außerordentliche

Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze der Wechsel in die private

Krankenversicherung weiter erschwert.

"Durch die beschlossenen Leistungskürzungen in der gesetzlichen

Krankenversicherung beschäftigen sich immer mehr Menschen mit einem Wechsel in

die private Krankheitskostenvollversicherung oder mit privaten

Zusatzversicherungen. Hierin sehen wir mit unserem ausgezeichneten, umfassenden

Produktangebot eine große Chance", sagt Vertriebsvorstand Dr. Günther Blaich.

Neue Strategie: Weichen auf Wachstum

Steigende Gesundheitskosten, eine alternde Bevölkerung und umfassende

sozialpolitische Reformen werden in der Geschäftspolitik der INTER

berücksichtigt. Mit der Unternehmensstrategie "INTER 2030" setzt der Konzern auf

nachhaltiges Wachstum in allen drei Versicherungssparten. "Wir wollen die Anzahl

der Berater in unserer Ausschließlichkeitsorganisation stetig erhöhen, neue

Maklerverbindungen schaffen und bestehende weiter ausbauen. Zusammen mit unseren

Vertriebspartnern zeigen wir Stärke zum Wohl unserer Versicherten", so Dr.

Blaich.

Grund zum Feiern: 100 Jahre INTER

Im Jahr 2026 begeht die INTER ein besonderes Jubiläum: den 100. Geburtstag der

heutigen INTER Krankenversicherung AG. Was 1926 in Speyer mit der Gründung der

Krankenunterstützungskasse "Nothilfe Deutscher Landwirte und verwandter Berufe"

begann, hat sich im Laufe eines Jahrhunderts zum tragenden Pfeiler der heutigen

Unternehmensgruppe sowie einem etablierten Anbieter erstklassiger

Krankenversicherungsprodukte entwickelt. "Der Vereinsgedanke prägt unsere

gesamte Unternehmens-DNA. Wir wirtschaften für unsere Mitglieder und wollen

ihnen hochwertigen Versicherungsschutz zu attraktiven Preisen bieten",

unterstreicht Svenda. In den 1930er-Jahren fand die Nothilfe über Ludwigshafen

ihren Weg nach Mannheim, wo die Gruppe bis heute ihren Unternehmenssitz hat.

Dort waren zum Stichtag 940 Personen tätig (VJ: 924). Im Jahr 2025 beschäftigte

der Konzern durchschnittlich 1.631 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

im Innen- und Außendienst (VJ: 1.632).

Pressekontakt:

INTER Versicherungsgruppe

Unternehmenskommunikation

André Dinzler

(0621) 427-1334

mailto:presse@inter.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/6327216

OTS: INTER Versicherungsgruppe