OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate Juni: EZB-Zinsschritt bei den ...

Interhyp Zinsupdate Juni: EZB-Zinsschritt bei den Bauzinsen bereits

eingepreist - Anschlussfinanzierung bleibt tragbar

München (ots) -

- Zinsentwicklung: Bauzinsen bleiben stabil bei rund 4 Prozent für zehnjährige

Darlehen - EZB-Entscheidung sorgt für wenig Bewegung bei Immobilienkrediten

- Bankenpanel: 75 Prozent der Experten erwarten kurzfristig eine

Seitwärtsbewegung der Zinsen; langfristig rechnen alle Befragten mit einem

stabilen Niveau

- Anschlussfinanzierung: Geringe Sorgen trotz höherer Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins angehoben. Damit reagiert die

Notenbank auf den massiven Preisdruck besonders bei Energieprodukten infolge des

Iran-Konflikts, der die Inflation im Euroraum zuletzt auf 3,2 Prozent getrieben

hat.

Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe, zur Marktlage:

"Für Kaufinteressierte bedeutet der heutige Zinsschritt der EZB kein Grund zur

Unruhe, da die Kapitalmärkte die Erhöhung bereits in den vergangenen Wochen

eingepreist haben. Angesichts der konjunkturellen Schwäche im Euroraum ist der

Spielraum für weitere Leitzins-Erhöhungen zudem begrenzt. Bei den Bauzinsen

sehen wir aktuell eine Plateaubildung um rund 4 Prozent für zehnjährige

Darlehen. Gleichzeitig gibt es für Kaufinteressierte durch kleinere

Zins-Bewegungen immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich rate Käuferinnen

und Käufern mehr denn je zu einem umfassenden Bankenvergleich, denn die

Unterschiede zwischen den einzelnen Instituten können sich spürbar

unterscheiden. Wer vergleicht, kann sich oft bessere Konditionen sichern."

Bankenpanel: Expertenstimmen zur Zinsentwicklung

Das aktuelle Interhyp-Bankenpanel zeigt ein klares Bild: Kurzfristig erwarten 75

Prozent der befragten Institute gleichbleibende Bauzinsen, 25 Prozent

prognostizieren steigende Bauzinsen. Langfristig gehen sogar alle Experten von

einem stabilen Niveau aus. Ein Experte aus dem Panel zur langfristigen

Zinsprognose:

"Die EZB wird vorsichtig sein und hat kein Interesse, das schwache Wachstum mit

übertriebenen Zinserhöhungen noch weiter zu schwächen. In diesem Fall sollten

die Kapitalmarktzinsen etwas runterkommen. Ein starker Rückgang ist allerdings

nicht zu erwarten. Die Kapitalmarktzinsen werden sich im Großen und Ganzen in

der zweiten Jahreshälfte horizontal bewegen."

Anschlussfinanzierung: Die meisten Haushalte kommen auch mit gestiegenen

Bauzinsen gut zurecht

Nicht nur für Erstkäufer spielt das aktuelle Zins-Niveau eine wichtige Rolle.

Auch wer schon finanziert hat und nun anschlussfinanzieren muss, schaut sehr

genau auf die Zinsentwicklung. Viele Finanzierungen, die in diesem oder den

kommenden Jahren verlängert werden müssen, wurden in der Niedrigzinsphase

geschlossen. Das Zins-Niveau der Anschlussfinanzierung ist also für die meisten

Anschlussfinanzierer deutlich höher. Grund zur Sorge gibt es dennoch nicht.

Für alle Finanzierungen, deren Zinsbindung zwischen 2026 und 2030 endet, hat

Interhyp systematisch verglichen, wie sich die damalige Erstfinanzierungsrate

bei Niedrigzinsen zur heutigen Anschlussfinanzierung bei einem angenommenen

Zinssatz von vier Prozent verhält. Das Ergebnis: Die monatliche Belastung ist im

Schnitt nicht höher, sondern sogar leicht niedriger.

- Durchschnittliches Darlehensvolumen bei Erstfinanzierung (im Jahr 2016): rund

305.000 Euro

- Erwartete Restschuld zur Anschlussfinanzierung nach 10 Jahren Laufzeit: ca.

220.000 Euro (rund 30 Prozent geringer)

- Durchschnittliche Monatsrate bei Erstfinanzierung: 1.044 Euro

- Hypothetische Monatsrate bei Anschlussfinanzierung (4 % Zins, 1,5 % Tilgung ):

1.002 Euro

"Trotz der gestiegenen Bauzinsen sehen wir aktuell keine breite Überforderung

bei Anschlussfinanzierungen. Die meisten Kundinnen und Kunden sind heute

finanziell deutlich besser aufgestellt als zum Zeitpunkt der Erstfinanzierung.

Zudem ist häufig bereits ein beträchtlicher Teil der Kreditsumme getilgt",

erklärt Jörg Utecht.

Drei Gründe, warum 4 Prozent Zinsen für die meisten tragbar sind:

1. Geringere Kreditvolumina: Die Finanzierungsbeträge vor zehn bis fünfzehn

Jahren lagen deutlich unter den heutigen Erstfinanzierungen.

2. Hohe Tilgungsleistungen: In der Niedrigzinsphase lag die anfängliche Tilgung

durchschnittlich bei über drei Prozent. Daher ist die Restschuld bei vielen

Käuferinnen und Käufern nicht mehr so hoch.

3. Gestiegene Einkommen: Die Haushaltsnettoeinkommen der betroffenen Kundinnen

und Kunden sind seit der Erstfinanzierung signifikant gewachsen und

verbessern die Tragfähigkeit zusätzlich.

Entsprechend marginal ist der Anteil der Fälle, in denen die

Anschlussfinanzierung als kritisch einzustufen ist. Über alle von Interhyp

betrachteten Finanzierungen hinweg, die in den kommenden Jahren auslaufen werden

liegt dieser Wert bei unter einem Prozent.

Empfehlung: Frühzeitig Optionen sichern

Jörg Utecht empfiehlt Eigentümerinnen und Eigentümern, sich zwei bis drei Jahre

vor Ablauf der Zinsbindung mit der Anschlussfinanzierung zu befassen: "Wer sich

früh vorbereitet, gewinnt Entscheidungsfreiheit - unabhängig vom Zinsniveau."

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Pressekontakt:

Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,

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