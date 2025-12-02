|
02.12.2025 08:01:38
OTS: International Investment Forum (IIF) / 17. International Investment ...
17. International Investment Forum (IIF) vereint Zukunftsbranchen -
von KI über Tokenisierung bis hin zu kritischen Rohstoffen
Hannover (ots) - Am 3. Dezember 2025 findet das International Investment Forum
(IIF) zum 17. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt erneut
internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern
zusammen. Die thematischen Schwerpunkte reichen von Industrie 4.0 und KI über
Tokenisierung regulierter Vermögenswerte bis hin zu Batterietechnologie,
kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung
und Bildung.
Kritische Rohstoffe und Versorgungssicherheit
Die Ausrichtung auf Versorgungssicherheit bleibt ein zentrales Thema des IIF.
Mit Unternehmen wie Almonty Industries (Wolfram), Power Metallic Mines (Nickel,
Kupfer, Platinmetalle), Formation Metals und Laurion Mineral Exploration
(Gold-Polymetalle) sowie Globex Mining (Projektgenerator und
Rohstoff-Beteiligungsgesellschaft) stehen mehrere Unternehmen im Fokus, die
strategische Rohstoffe für Industrie und Hightech liefern. Die Nachfrage nach
kritischen Mineralien wie Nickel, Graphit und Wolfram steigt weltweit -
gleichzeitig wächst der geopolitische Druck, Lieferketten außerhalb Chinas
auszubauen. Die Referenten des IIF bieten hierzu Hintergründe und Informationen
aus erster Hand.
Tokenisierung, digitale Assets und neue Investmentkultur
Mit coinIX präsentiert das IIF ein Unternehmen, die den Wandel hin zu digitalen
Vermögenswerten aktiv mitgestaltet. Die EU-weite Regulierung MiCA schafft
erstmals einen klaren rechtlichen Rahmen für tokenisierte Assets und
Krypto-Finanzprodukte. CoinIX steht für professionelle, transparente Zugänge zu
Blockchain-basierten Investments - ein Segment, das sowohl institutionelle als
auch private Investoren zunehmend anspricht.
Industrie 4.0, KI und digitale Transformation
Mit MS Industrie AG, UMT United Mobility Technology AG und Planethic Group AG
stehen drei Unternehmen für unterschiedliche Facetten der digitalen
Transformation. Während MS Industrie Lösungen für moderne Antriebstechnologien
und industrielle Ultraschallfertigung bietet, fokussiert UMT sich mit der
KI-gestützten Plattform UMS Vision AI auf Prozessautomatisierung und effiziente
Workflows. Die Planethic Group kombiniert Technologie und nachhaltige Ernährung
- ein Beispiel dafür, wie digitale und ökologische Innovationen zusammenwachsen.
Batterietechnologie und Dekarbonisierung
Die Energiewende treibt Investitionen in Batterietechnologie und
CO2-reduzierende Mobilitätslösungen an. NEO Battery Materials entwickelt
Silizium-Anodenmaterialien, die Ladezeiten verkürzen und Reichweiten erhöhen
können. dynaCERT setzt mit seiner HydraGEN-Technologie auf eine innovative
Wasserstofflösung, um Emissionen bestehender Diesel-Flotten signifikant zu
senken - ein praxisnaher Ansatz, der die Zeit bis zu einer vollständigen
Elektrifizierung überbrückt.
Biotechnologie und medizinische Innovationen
VIDAC Pharma steht für neue Ansätze innerhalb der Onkologie. Das Unternehmen
entwickelt Wirkstoffe, die den Stoffwechsel von Tumorzellen gezielt beeinflussen
- ein Bereich, der global zu den forschungsintensivsten zählt. Moderne
Biotechnologie bleibt entsprechend ein Kernelement des IIF.
Immobilienentwicklung und Bildung als Standortfaktoren
Auch die Instone Real Estate Group sowie die International School Augsburg
werden sich präsentieren. Instone entwickelt großflächige Wohn- und
Quartierslösungen in einem herausfordernden Marktumfeld, das von steigenden
Baukosten und steigender Wohnraumnachfrage geprägt ist. Die International School
Augsburg trägt als internationale Bildungseinrichtung zur Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts Augsburg bei - insbesondere im Wettbewerb um Fachkräfte und
deren Familien.
"Die Themen unserer Dezember-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über
digitale Plattformen bis hin zu Gesundheits- und Bildungsthemen. Was alle
präsentierenden Unternehmen jedoch eint, ist der gemeinsame Fokus auf innovative
Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit", erklärt Mario Hose,
Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF. Manuel Hölzle,
CEO des Researchhauses GBC AG und ebenfalls Veranstalter des IIF ergänzt: "Das
IIF bringt Unternehmen zusammen, die an entscheidenden Schnittstellen der
globalen Transformation arbeiten. Dieses weite Themenfeld und der direkte Draht
zu Entscheidern machen die Veranstaltungsreihe aus."
Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und
beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der
Co-Veranstalter. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, zur
Anmeldung und zum Terminplan finden Sie unter http://www.ii-forum.com.
17. International Investment Forum: Jetzt kostenfrei anmelden! (https://us06web.
zoom.us/webinar/register/WN_qM0OjM-4TW63wOUNKiMUcw#/registration)
Über IIF - International Investment Forum
Das IIF - International Investment Forum findet am 3. Dezember 2025 statt.
Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich
den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event
wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und
GBC AG organisiert.
Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)
Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft
Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten.
Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen
Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von
Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.
Über GBC AG (Co-Veranstalter)
Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research-
und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001
veranstaltet sie erfolgreich Investorenkonferenzen - darunter die renommierte
physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (
https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International
Investment Forum (IIF), http://www.ii-forum.com. In den vergangenen 20 Jahren
der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese
Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren, Analysten und
Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im
Bereich Corporate Finance.
Kontakt Presse:
Mario Hose
+49 511 67 68 731
mailto:press@apaton.com
Marita Conzelmann
+49 821 241133-49
mailto:konferenz@gbc-ag.de
