OTS: KfW / Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW ...

Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW

Bankengruppe - Stephan Lauer gibt die Leitung des Bereiches aus

persönlichen Gründen ab

Frankfurt am Main (ots) - Der Chefsyndikus der KfW Bankengruppe, Dr. Karsten

Hardraht, übernimmt im Benehmen mit der BaFin zum 11.05.2026 in der KfW auch die

Leitung des Bereichs Compliance. Zeitgleich wird Karsten Hardraht damit unter

anderem auch Geldwäschebeauftragter der KfW sowie Beauftragter für

Finanzsanktionen und Wertpapier-Compliance.

Karsten Hardraht ist seit 2006 in der KfW und hat seitdem verschiedene

Führungsaufgaben übernommen. Er wird die Compliance durch den geplanten

Transformationsprozess begleiten. "Wir freuen uns sehr, dass Karsten Hardraht

mit seiner großen Führungserfahrung und seinem tiefen Fachwissen bereit ist, die

Compliance der KfW in der aktuellen Veränderungsphase in die Zukunft zu führen.

Er übernimmt diese Verantwortung dankenswerterweise zusätzlich zu seinen

bisherigen Aufgaben als Leiter des Bereiches Recht", sagt Dr. Stefan Peiß,

Risikovorstand der KfW Bankengruppe.

Hardraht folgt auf Dr. Stephan Lauer, der aus persönlichen Gründen eine Auszeit

nehmen und deshalb seine Funktion als Bereichsleiter abgeben wird. Lauer

verantwortet den Bereich Compliance seit Juli 2024. Zuvor hatte er die

Konzernrevision der KfW Bankengruppe erfolgreich neu aufgestellt und über sechs

Jahre geleitet.

Dazu sagt KfW-Risikovorstand Dr. Stefan Peiß: "Stephan Lauer hat als

Bereichsleiter ein neues konzernweites Bewusstsein für die Compliance-Aufgaben

geschaffen und wichtige richtungsweisende Impulse gesetzt. Für seinen

persönlichen Einsatz und sein Engagement dankt ihm der gesamte Vorstand ganz

besonders."

Die Abberufung Stephan Lauers steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den

Präsidial- und Nominierungsausschuss des KfW-Verwaltungsrates.

Hinweis: Die KfW stellt im KfW Bildarchiv Fotos von Karsten Hardraht sowie von

Stephan Lauer zum Download bereit.

Karsten Hardraht: /?doi=kfw-dam-328241 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/New

sroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-

328241)

Stephan Lauer: /?doi=kfw-dam-248014 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsro

om/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-248

014)

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