OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA akquiriert The Cloud People, ...

NTT DATA akquiriert The Cloud People, um seine ServiceNow-Expertise

und globale Reichweite zu stärken (FOTO)

Bielefeld (ots) - NTT DATA (https://de.nttdata.com/) gibt die Übernahme der The

Cloud People Group AS (https://www.thecloudpeople.com/de-de/) bekannt, einem der

größten reinen ServiceNow-Partner in Europa. The Cloud People wurde 2019

gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Das Unternehmen verfügt

über Standorte in Nordeuropa, den USA und Brasilien und wird künftig Teil von

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/), einer Business

Unit von NTT DATA, sein.

Als führender Anbieter von ServiceNow-Lösungen für mittelständische und große

Unternehmen bietet The Cloud People ein umfassendes Angebot, das alle Bereiche

der ServiceNow-Plattform abdeckt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in

verschiedenen Bereichen, darunter IT-Servicemanagement, Incident-, Problem- und

Changemanagement, die Automatisierung von Routineprozessen, Ressourcenplanung,

Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden sowie Kundenservice und

Sicherheitsoperationen. Mit der Übernahme von The Cloud People erweitert NTT

DATA Business Solutions sein Portfolio um 130 aktive Kunden.

The Cloud People ist führend in der KI-Entwicklung von ServiceNow und verfügt

über ein eigenes AI Center of Excellence. Das Unternehmen hat bereits für mehr

als 20 Kunden in Nordeuropa messbare Ergebnisse erzielt. Gemeinsam mit der

globalen Expertise von NTT DATA Business Solutions beschleunigt The Cloud People

die Entwicklung intelligenter Prozesse und moderner KI-Lösungen, die Unternehmen

und Mitarbeitende optimal unterstützen.

"Mit der Übernahme von The Cloud People stärken wir unsere Präsenz in den

Nordics und Mitteleuropa", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business

Solutions. "SAP bleibt das Fundament unseres Geschäfts. Durch die Verbindung

unserer über 35-jährigen SAP-Expertise mit der starken ServiceNow-Kompetenz von

The Cloud People erweitern wir unser Portfolio um ergänzende Services. Ich bin

überzeugt, dass das dynamische Wachstum von The Cloud People und deren hoher

Qualitätsanspruch unsere Werte widerspiegeln und ideal ergänzen, beispielsweise

im Hinblick auf wirtschaftliche Stabilität und exzellenten Service."

Nicolaj Vang Jessen, Executive Managing Director Consulting GIIC und Nordics &

Eastern Europe, NTT DATA Business Solutions, ergänzt: "The Cloud People ist die

ideale Ergänzung unseres ServiceNow-Portfolios und eröffnet uns neue

Möglichkeiten in Nordeuropa. Gemeinsam mit ihren mehr als 300 Consultants werden

wir unsere Stärken bündeln und Synergien schaffen, um unseren Kunden noch

bessere Lösungen zu bieten."

"Der Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions ist für uns ein

entscheidender Schritt, um Wachstum mit Stabilität zu verbinden - etwas, das uns

kein Finanzinvestor in dieser Form bieten könnte. Mit einem Global Top Employer

wie NTT DATA Business Solutions und seiner tiefgreifenden Prozess- und

Branchenexpertise schaffen wir gemeinsam ein ServiceNow-Angebot, das weit über

unsere Erwartungen hinausgeht," sagt Bjørn Jarl, CEO von The Cloud People.

ServiceNow und NTT DATA hatten bereits im Vorfeld angekündigt, ihre strategische

Partnerschaft weiter auszubauen, um die KI-gestützte Transformation von

Unternehmen weltweit voranzutreiben. Als Teil dieser Kooperation wurde NTT DATA

von ServiceNow zu einem strategischen Partner für KI-Delivery ernannt. Gemeinsam

engagieren sich die Unternehmen für die Entwicklung und Vermarktung

KI-gestützter Lösungen, die großflächige Automatisierung und operative Effizienz

ermöglichen. Diese Allianz schafft eine starke Basis für die Zusammenarbeit von

NTT DATA Business Solutions und The Cloud People, die darauf abzielt,

Innovationen voranzutreiben und weltweit zukunftsweisende, KI-basierte

ServiceNow-Lösungen bereitzustellen.

The Cloud People wird nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter

dem Markennamen "The Cloud People, an NTT DATA Business Solutions company"

agieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://nttdata-solutions.com/de/.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit

führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken

Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen

weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir

End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der

strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und

darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen

voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und

branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten

Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA

(https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale KI-,

Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen

Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der

Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden

und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist

Teil der NTT Group.

Pressekontakt:

Jasmin Straeter

Head of Global Communications

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108

E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6182255

OTS: NTT DATA Business Solutions AG