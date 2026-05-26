OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA Business Solutions unterstützt ...

NTT DATA Business Solutions unterstützt SAP-Kunden bei der

Vorbereitung auf die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) (FOTO)

Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions, ein führender SAP Platinum

Partner für den globalen Mittelstand, erweitert seine SAP-BTP-basierte Lösung

Sustainability Data Simplified

(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/).

Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung der Anforderungen der

EU-Verpackungsverordnung ( Packaging and Packaging Waste Regulation

(https://nttdata-solutions.com/de/blog/ppwr-verordnung-august-2026/), kurz:

PPWR) zu unterstützen.Die Lösung greift die anhaltende Nachfrage nach

verlässlichen Nachhaltigkeitsdaten auf und schafft eine strukturierte Grundlage,

um regulatorische Anforderungen direkt im SAP-System zu steuern.

"Die PPWR zeigt, wie schnell regulatorische Anforderungen zur operativen

Realität werden", sagt Luisa Swetlik, Product Ownerin Sustainability Data

Simplified. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese

Anforderungen in SAP-basierte Prozesse zu übersetzen - und zwar so, dass sie

auch über die PPWR hinaus tragfähig sind."

Die PPWR stellt Produktion, Verpackung und Logistik vor neue Herausforderungen

Mit Blick auf den ersten wichtigen Meilenstein der PPWR im August 2026 steigt

der Handlungsdruck für Unternehmen in ganz Europa. Ab diesem Zeitpunkt müssen

sie nachweisen können, dass relevante Verpackungen den Anforderungen

entsprechen, bevor Produkte auf den EU-Markt gelangen. Die Verordnung bringt

verbindliche Anforderungen mit sich, darunter chemische Vorgaben,

Konformitätsbewertungen, technische Dokumentation sowie klar geregelte

Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette.

Für viele Unternehmen liegt die Herausforderung dabei weniger im Verständnis der

Regulierung als in der praktischen Umsetzung. Sie müssen insbesondere:

- Identifizieren, welche Produkte und Verpackungen betroffen sind

- Verstehen, wo die relevanten Daten im Unternehmen vorliegen

- Sicherstellen, dass die Dokumentation dauerhaft konsistent, nachvollziehbar

und prüfbar bleibt

Gerade in komplexen SAP-Landschaften zeigt sich, dass Verpackungsinformationen

häufig tief in Stücklisten, Materialstämmen und Logistikprozessen verankert

sind.

Von der Regulierung zum SAP-basierten Prozess

Sustainability Data Simplified setzt genau dort an, wo die Anforderungen der

PPWR operativ relevant werden: auf Ebene der SAP-Daten. Die Lösung ermöglicht es

Unternehmen, regulatorische Anforderungen direkt mit bestehenden

Produktstrukturen und den im SAP-System gepflegten Verpackungsinformationen zu

verknüpfen. So können Unternehmen:

- PPWR-relevante Verpackungen auf Basis von Stücklisten identifizieren

- Rollen wie Hersteller, Erstinverkehrbringer oder Importeur eindeutig zuordnen

- Konformitätsbewertungen und Dokumentationsprozesse unterstützen

- PPWR-relevante Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

nachvollziehbar abbilden

Der SAP-integrierte Ansatz reduziert manuelle Workarounds und vermeidet

Insellösungen - und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine gezielte

Vorbereitung auf Audits und Marktüberwachung.

Nachhaltigkeitsdaten strukturiert nutzbar machen - über die PPWR hinaus

Regulierungen wie die PPWR machen ein grundlegendes Problem sichtbar:

Nachhaltigkeitsdaten sind in vielen Unternehmen vorhanden, jedoch oft nicht in

einer Form, die regulatorische Anforderungen erfüllt. Sustainability Data

Simplified schafft hier Abhilfe, indem eine konsistente, SAP-basierte Datenbasis

aufgebaut wird, die sich auch für zukünftige regulatorische Anforderungen nutzen

lässt. Die Lösung wird kontinuierlich gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt. Ein

dediziertes Produktteam bündelt Expertise aus Produktentwicklung,

SAP-Integration, Innovation und Nachhaltigkeit , um regulatorische Anforderungen

wie die PPWR in durchgängige, skalierbare SAP-Prozesse zu überführen. Unter der

Verantwortung von Luisa Swetlik liegt der Fokus darauf, Unternehmen bei der

effizienten und skalierbaren Umsetzung aktueller und zukünftiger Vorgaben zu

unterstützen.

Weitere Informationen zu Sustainability Data Simplified finden Sie hier

(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/).

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP

spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern

wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie

ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden -

von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services.

NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/)

Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden

US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services,

die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit

engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die

Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist

einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen.

Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von

KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit

Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die

Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen.

Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und

Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes

Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT

DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in

Forschung und Entwicklung investiert.

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