OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Stabwechsel der vbm ...

Stabwechsel der vbm Tarifverhandlungsführung: Thomas Kaeser folgt auf
Angelique Renkhoff-Mücke
München (ots) - Thomas Kaeser folgt auf Angelique Renkhoff-Mücke
Brossardt: "Dank an Renkhoff-Mücke für 14 Jahre intensives Tarifengagement"
Der Vorstand des vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.
V. hat Thomas Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Kaeser Kompressoren SE, zum
neuen vbm Tarifverhandlungsführer berufen. Damit vertritt er den vbm in allen
tarifpolitischen Fragen und wird zusätzlich Mitglied des vbm Präsidiums. Kaeser
folgt in dieser Funktion auf Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende
Warema-Renkhoff SE, die seit 2011 Tarifverhandlungsführerin des vbm war.
vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt würdigte Angelique Renkhoff-Mücke für
ihre 14-jährige Tätigkeit als Tarifverhandlungsführerin des vbm. "Wir bedauern
zutiefst, dass Frau Renkhoff-Mücke auf eigenen Wunsch ihr Mandat niederlegt. Sie
hat mit viel Herzblut und einem immer kühlen Kopf die Positionen der Arbeitgeber
in unzähligen Tarifverhandlungen souverän vertreten. Von den Gewerkschaften
respektiert, vertrat sie viele Male sehr erfolgreich die Interessen der
bayerischen Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind die beiden von ihr
verhandelten Pilotabschlüsse: Erstmals im Jahr 2013 und zuletzt der viel
beachtete bayerisch-hamburgische Pilotabschluss in der Tarifrunde 2024. Wir
danken ihr für ihr Engagement und wünschen ihr von Herzen alles Gute ", betonte
Brossardt.
Gleichzeitig gratulierte Brossardt dem neuen vbm Verhandlungsführer zu seiner
Berufung. "Es freut uns insbesondere, dass wir mit Thomas Kaeser einen
erfahrenen Profi in tarifpolitischen Fragen gefunden haben. Wir wissen, dass der
Wechsel in schwierige Zeiten fällt: De-Industrialisierung durch mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit, Investitionszurückhaltung und ein Rückgang der
Beschäftigung setzen unseren Standort unter Druck. Die Tarifrunde 2026 wird
herausfordernd.Mit Thomas Kaeser als unserem Verhandlungsführer sind wir aber
bestens vorbereitet. Wir bedanken uns schon jetzt für seinen Einsatz ",
erklärte Brossardt.
