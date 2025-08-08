AMMO Aktie
WKN DE: A2DLLC / ISIN: US00175J1079
|
08.08.2025 23:13:52
Outdoor Holding Company Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - Outdoor Holding Company (POWW) announced Loss for second quarter of -$7.23 million
The company's bottom line totaled -$7.23 million, or -$0.06 per share. This compares with -$15.53 million, or -$0.13 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.4% to $11.86 million from $12.28 million last year.
Outdoor Holding Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.23 Mln. vs. -$15.53 Mln. last year. -EPS: -$0.06 vs. -$0.13 last year. -Revenue: $11.86 Mln vs. $12.28 Mln last year.
