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11.06.2026 06:31:29
P2Earn legte Quartalsergebnis vor
P2Earn stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
P2Earn hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,120 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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