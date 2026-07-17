17.07.2026 06:31:29

Pacific Net präsentierte Quartalsergebnisse

Pacific Net hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 20,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Net 40,23 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2,67 Milliarden JPY gegenüber 2,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 164,71 JPY gegenüber 100,80 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pacific Net in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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