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16.10.2026 06:31:29
Pacific Net vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pacific Net hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pacific Net ein EPS von 39,02 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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