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03.04.2026 06:31:29
Paid: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Paid hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Paid -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paid 0,090 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,71 Millionen USD gegenüber 18,59 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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