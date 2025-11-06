Palantir Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Palantir Technologies gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 82,04 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Palantir Technologies 18,30 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 571,58 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 682,65 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at