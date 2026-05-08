Palomar legte Quartalsergebnis vor

Palomar hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,57 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palomar ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palomar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 278,9 Millionen USD im Vergleich zu 174,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at